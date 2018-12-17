"Радость царила в стенах святой Софии": Порошенко рассказал об атмосфере на Объединительном Соборе

Президент подчеркнул, что с провозглашением единой украинской церкви завершается строительство независимого государства.

Президент Петр Порошенко отмечает, что весь православный мир радуется созданию Православной церкви Украины.

Об этом он сказал в ходе рабочей поездки в Днепропетровскую область, где принял участие в молебне в Храме Рождества Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины, сообщили в пресс-службе главы государства.

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Богослужение провел Митрополит Киевский и всей Украины Епифаний.

Президент отметил, что Господь даровал украинцам радость и дарил свою независимую Православную церковь Украины. «Господь помог нам объединить все церкви», - сказал Порошенко и добавил, что еще год тому назад мало кто мог бы сказать, что это большое историческое событие может произойти. Порошенко подчеркнул, что без воли Господней это объединение не произошло бы. «Безусловно, это событие церковное, но это и событие государственное. Ибо наличие собственной независимой церкви, точно сравнимо с Актом государственной независимости», - сказал он.

Президент также отметил, что как в декабре 1991 года с Актом провозглашения независимости Украина получила независимость, так и сейчас с провозглашением единой украинской церкви завершается строительство независимого государства. «Потому что без независимой церкви не может быть независимого государства», - подчеркнул президент.

Президент поделился впечатлениями от участия в Объединительном Соборе 15 декабря, где была создана Православная церковь Украины: «Это вообще чудо. Сначала такие дискуссии были, а потом такая радость царила в стенах святой Софии, тысячелетней Софии, что Господь послал понимание, иерархи услышали его и объединились».

Однако, по словам Порошенко, с образованием Православной церкви Украины процесс объединения только начался.

Он сообщил, что разговаривал со Вселенским патриархом Варфоломеем, который поздравил Украину с этим событием. «Это событие не только Украины. Это событие не только Вселенского патриархата. Это событие всего православного мира. И весь православный мир радуется», - подчеркнул Порошенко.

Президент также отметил, что томос об автокефалии Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний получит из рук вселенского Патриарха Варфоломея в Стамбуле в Сочельник. «Я молю Господа, чтобы 6 января на наш Сочельник, накануне нашего Рождества, мы с его блаженством были в Константинополе на большой службе Божьей. И этой службы Украины ждала тысячу лет», - сказал он.

Глава государства также подчеркнул важность беречь единство всем украинцам и не дать возможности пятой колонне изнутри страны подорвать единство и поддержку создания новой церкви.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.

15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине. 6 января в Стамбуле он получит томос об автокефалии от Вселенского Патриарха Варфоломея.