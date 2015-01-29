Совет ЕС единогласно одобрил продление санкций против РФ, позиция Греции была конструктивной - Могерини

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Могерини заявила в Брюсселе на пресс-конференции, которая состоялась после чрезвычайного заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Могерини отметила, что говорила с министром вчера отношении проекта выводов Совета ЕС.

„Сегодня он представлял позицию правительства Греции, но его поведение было очень конструктивным и преданным поиску и удержанию нашего единства в ЕС. Это то, что мы должны отметить”, - сказала она.

По словам высокого представителя, дискуссия была очень плодотворной, и решение было принято единогласно.

Читайте такжеШтайнмайер: ЕС ужесточит санкции, если боевики перейдут в наступлениеКак сообщал УНИАН, сегодня в своих выводах Совет ЕС по иностранным делам продлил до сентября действие индивидуальных санкций, введенных в отношении физических и юридических лиц за угрозу или подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, и попросил расширить „черный список”.

Совет ЕС по иностранным делам также осудил обстрел Мариуполя и отметил ответственность России за это преступление.

Накануне европейские СМИ сообщили, что новое ультралевое правительство Греции официально не поддержало заявление Евросоюза с осуждением России за ее агрессию против Украины и с призывом об усилении санкций.