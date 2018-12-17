Бывшая УПЦ МП назвала себя "истинной церковью Христовой в Украине"

"Для нашей Церкви по сути ничего не изменилось, поскольку раскольники так и остались в расколе, а Украинская православная церковь остается истинной Церковью Христовой в Украине", - говорится в заявлении.

Бывшая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), который действует в Украине – на канонической территории Вселенского патриархата – назвала именно себя, а не признанную Вселенским патриархатом Православную церковь Украины, «истинной церковью Христовой в Украине».

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Синод этой автономной структуры в составе Русской православной церкви, который состоялся в Киеве, также утверждает, будто Православная церковь «возникла в результате объединения двух неканонических структур: Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви Киевского патриархата».

«Таким образом, это собрание является объединением раскольников», – говорится в обращении синода УПЦ МП. «Для нашей Церкви по сути ничего не изменилось, поскольку раскольники так и остались в расколе, а Украинская православная церковь остается истинной Церковью Христовой в Украине», – заявили в подчиненной Москве церковной организации.

Синод также уволил с должностей и «запретил в служении» двух иерархов УПЦ МП, которые приняли участие в объединительном соборе, который создал Православную церковь в Украине, – митрополита Винницкого и Барского Симеона и митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра.

В обращении собора также повторяется позиция Москвы, якобы историческая Киевская митрополия «с целью сохранения православной веры» вошла в состав РПЦ, а потому «сегодня Константинопольский патриархат не имеет никаких моральных и канонических прав вмешиваться во внутренние дела и духовную жизнь Украинской православной церкви». «Более того, действия Константинопольского патриархата уже привели к тому, что возможность восстановления единства православных в Украине отброшена надолго, если не навсегда», – утверждают в УПЦ, которая является частью Московского патриархата и придерживается его позиции.