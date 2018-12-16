Порошенко раскрыл детали подготовки Объединительного собора: минимум 5 раз переговоры заходили в тупик

Президент сообщил, что за последнюю неделю спал не больше трех часов в сутки.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что, как минимум, 5 раз переговоры по подготовке Объединительного собора украинских православных церквей заходили в тупик.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на пресс-конференции в Киеве.

По словам президента, начало Объединительного собора отложили более чем на три часа.

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«У нас было, как минимум, 5 случаев, когда переговоры о подготовке к проведению собора заходили в тупик, и выход находили с моим участием», - рассказал он.

«За последнюю неделю я спал примерно не более трех часов в сутки, консультации продолжались очень напряженно, но выход каждый раз был найден в совершенно демократической манере, когда стороны шли на уступки друг другу, и в конце концов это произошло», - отметил президент .

По его словам, украинские церкви договорились между собой в условиях, когда они 27 лет не садились за один стол переговоров и не имели никакого общения.

«Они согласовали устав, процедуру избрания предстоятеля, согласовали все детали, и они полностью соответствуют канонам», - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви в Украине, который получит томос об автокефалии от Вселенского Патриарха Варфоломея.

Вселенский патриарх Варфломий подтвердил, что 6 января 2019 года вручит предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Киевскому и всея Украины, блаженнейшему Епифанию томос об автокефалии.

Справка УНИАН. 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви.

3 ноября Президент Украины и Вселенский патриарх подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлено томос об автокефалии.