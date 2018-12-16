Агрессия РФ в Керченском проливе: в Госдепе пообещали продолжить привлекать Кремль к ответственности

США пообещали «единым фронтом» с ЕС противостоять агрессии Кремля.

Представитель Госдепартамента США Роберт Палладино заявил, что Соединенные Штаты приветствуют решение Евросоюза продлить антироссийские санкции и обещают и дальше выступать «единым фронтом» с европейцами против агрессии России.

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Он отметил, что Вашингтон также приветствует усилия ЕС по поддержке регионов Украины, которые оказались «негативно затронуты российской агрессией в Азовском море. Таким образом, он выразил согласие с позицией Евросоюза по конфликту в Керченском проливе.

«США продолжат привлекать Россию к ответственности за ее действия, и мы продолжим работать с европейскими союзниками и партнерами, чтобы выступать единым фронтом против агрессии Кремля», - добавил Палладино.