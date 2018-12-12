Европарламент призывает РФ немедленно освободить всех украинских политзаключенных

Депутаты Европарламента также выразили обеспокоенность нарушением прав человека на временно оккупированном Россией Крымском полуострове.

Европейский парламент призывает власти Российской Федерации немедленно освободить всех украинских политических заключенных и, в частности, незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом говорится в резолюции о состоянии внедрения Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, которую поддержали 433 депутата, 30 воздержались и 105 проголосовали против ее принятия.

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"Европейский парламент обеспокоен тем, что количество незаконно задержанных и осужденных украинских граждан с оккупированных территорий увеличивается, и требует, чтобы Российская Федерация немедленно и безусловно освободила лауреата премии Сахарова в 2018 году Олега Сенцова и всех незаконно задержанных украинских граждан, в том числе членов религиозных групп и представителей национальных меньшинств, гражданского общества и правозащитников", - говорится в резолюции.

Также депутаты ЕП призвали украинские власти и международное сообщество использовать все имеющиеся средства для освобождения украинских политзаключенных.

"Европейский парламент напоминает, что ситуация с правами человека на Крымском полуострове существенно ухудшилась, и нарушения свободы слова, посягательства на работу средств массовой информации и принудительное навязывание российского гражданства стали систематическими, и в Крыму не гарантированы фундаментальные права человека и свободы" , - говорится в резолюции.