В Крыму наблюдается "резкое ухудшение ситуации с правами человека" – Amnesty International

Как сообщает «Голос Америки» со ссылкой на заявление Amnesty International по поводу третьей годовщины аннексии полуострова, в оккупированном Россией Крыму наблюдается «резкое ухудшение ситуации с правами человека».

Одной из главных проблем правозащитники называют отсутствие какого-либо эффективного международного механизма мониторинга ситуации с правами человека на полуострове. Создание такого механизма должно стать главным приоритетом международного сообщества, отмечают авторы заявления.

Правозащитники утверждают, что преследование активистов Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму достигло за последний год «нового уровня».

Читайте такжеПрокуратура АР Крым сообщила о подозрении в госизмене 136 депутатам

В заявлении перечислены случаи уголовного и административного преследования крымскотатарских активистов, в том числе по так называемому «делу 26 февраля», по делу «Хизб-ут-Тахрир» и в связи с публикациями в социальных сетях, которые российская власть считает «экстремистскими». Речь идет также и о давлении на адвокатов Эмиля Курбединова и Николая Полозова.

«Международная амнистия» призывает «использовать все возможности» для того, чтобы в ходе переговоров с Россией поднимать вопрос о доступе правозащитников в Крым и соблюдения прав человека в Крыму.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный миром так называемый «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский Союз, ни США не признали это голосование.

18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.