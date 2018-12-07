Варфоломей призвал Онуфрия вместе с иерархами УПЦ МП принять участие в Объединительном соборе

Вселенский патриарх отметил, что Онуфрий может быть кандидатом на позицию предстоятеля будущей церкви.

Вселенский патриарх Варфоломей призвал предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия вместе с иерархами УПЦ МП принять участие в будущем Объединительном соборе украинских православных церквей.

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Об этом говорится в письме Вселенского патриарха к Онуфрию от 12 октября 2018 года, текст которого разместил епископ УПЦ МП Александр Драбинко на своей странице в Facebook.

«Мы сообщаем вам, что после выборов предстоятеля Украинской церкви органом, который будет состоять из клириков и мирян, вы не сможете экклезиологически и канонически носить титул митрополита Киевского, который вы все равно носите сейчас в нарушение описанных условий официальных документов 1686 года», - говорится в документе.

Варфоломей призвал Онуфрия принять участие вместе с иерархами УПЦ Московского патриархата в будущем учредительном Соборе объединенной Украинской православной церкви и избирательных процессах для определения ее предстоятеля.

«Вашему Высокопреосвященству, конечно, разрешается быть кандидатом на эту позицию. Мы также просим вас и вашу иерархию быть в общении с бывшим митрополитом Киевским Филаретом и бывшим архиепископом Львовским Макарием и другими с ними, поскольку они были в полной мере восстановлены нами в архиерействе, но не в своих должностях и титулах, в связи с нашим положительным решением в апелляционных просьбах, которые они неоднократно присылали нам», - отмечается в письме.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.

Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердит ее устав и выберет предстоятеля, состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.