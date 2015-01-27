В штабе АТО подтверждают уничтожение авиатехники боевиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов.

«Она (авиатехника) не была сбита. Эта техника обезврежена на территории одного из аэродромов, который захвачен боевиками. Это было сделано для того, чтобы они не смогли ею воспользоваться. Все, что было разведано, - обезврежено. Если что-то будет новое - тоже обезвредим», - сказал Лисенко.

Читайте такжеВ штабе АТО уточнили количество раненых бойцов за суткиКак сообщал УНИАН, сегодня Минобороны проинформировало, что подразделениями Вооруженных сил Украины было уничтожено четыре танка, девять боевых бронированных машин, четыре РСЗО «Смерч», 12 РСЗО «Град», 18 единиц автомобильной техники, один самолет Л-39, два самолета АН-2, один Як-52, два самолета Як-50 и четыре вертолета Ми-24.