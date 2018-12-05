Путин прокомментировал слова Порошенко о попытке поговорить с ним после атаки РФ на Азове

Российский лидер заявляет, что «не желает принимать участие в избирательной кампании Порошенко».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не отвечает на попытки президента Украины Петра Порошенко поговорить с ним по телефону, так как «не хочет участвовать в его избирательной кампании».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом российский лидер сообщил журналистам в Москве.

«Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом», - сказал Путин, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать отсутствие телефонного разговора с Порошенко, о котором просила украинская сторона после атаки России на украинские корабли в Керченском проливе 25 ноября.

«Дело в том, что я не хочу принимать участие в его (Порошенко) избирательной кампании», - пояснил президент РФ.

По его словам, Порошенко «искусно создает кризисные и провокационные ситуации и тут же перекладывает ответственность за содеянное на Россию», после чего «хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы».

«Вот нехитрая комбинация, и я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду», - объявил Путин.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что после нападения и захвата украинских кораблей Россией пытался поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, но не получил ответа от российской стороны.

«Ночью я заказал разговор с президентом России Путиным, мы не получили ответа, и я вынужден был обратиться к канцлеру Германии, чтобы она переговорила с Путиным с целью немедленного освобождения украинских воинов и украинских кораблей», - сообщил глава государства.