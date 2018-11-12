Венгрия не несет угрозы территориальной целостности Украины на Закарпатье - Москаль

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия украинским парламентом закона об образовании в 2017 году.

Венгрия не несет угрозы для территориальной целостности Украины на Закарпатье.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль заявил журналистам перед началом седьмого заседания Совета регионального развития в Киеве.

Отвечая на вопрос, несет ли Венгрия для Закарпатья угрозу относительно территориальной целостности Украины, он сказал: «Для нашего - не несет».

Как сообщал УНИАН, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия украинским парламентом закона об образовании в 2017 году.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

В частности, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто требовал от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, в противном случае Будапешт будет блокировать важные для Киева встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.

Кроме того, в сентябре в интернете появилось видео, на котором украинцам предоставляют венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывали текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призвал их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

4 октября консул Венгрии в Берегово был объявлен персоной нон грата, в ответ Венгрия заявила о высылке украинского консула.

25 октября министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина и Венгрия 28 ноября проведут в Киеве комплексные консульские консультации в связи с выдачей венгерских паспортов жителям Закарпатья.