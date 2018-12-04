Волонтер оценил вероятность нового Майдана в Украине

Сейчас нет революционного фактора в обществе, считает волонтер.

Украинцев на улицы может вывести только большая трагедия, в которой обвинят высшее политическое руководство Украины. Однако сделать это достаточно сложно без того, чтобы гнев людей не переключился на Россию, заявил офицер резерва, волонтер, глава благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай.

Таким образом он ответил на один из вопросов во время чата в "Главреде" о том, возможен ли в Украине новый Майдан.

По его мнению, такой поворот возможен, если Россия спровоцирует новую масштабную трагедию (наподобие крушения самолета с украинскими десантниками или нового "котла") с параллельным информационно-психологическим сопровождением.

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"То есть на Майдан люди могут выйти из большой трагедии типа Врадиевки, Иловайского "котла" и других. Но будет ли это революцией - я не уверен. Потому что сейчас нет революционного фактора в обществе", - считает волонтер.

Он также напомнил провальные попытки массовых протестов в Украине, инициированные экс-главой Одесской ОГА М.Саакашвили и "евробляхерами".

"Если с этими акциями сравнить Майдан, когда люди выходили сотнями тысяч, миллион был, это был протест. А нынешние акции - это не революции. Россия пытается создать здесь революционную ситуацию, но выходят две-три "калеки", и на этом все заканчивается", - добавил Гай.