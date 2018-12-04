"До Путина медленно доходит": эксперт рассказал, как западные лидеры отреагировали на морскую атаку РФ

По оценке эксперта-международника, украинская дипломатия "достаточно хорошо отработала после инцидента".

Западные лидеры отреагировали на захват украинских моряков в Керченском проливе и на саммите G20 осуществляли давление на президента России Владимира Путина. В результате, Кремль оказался под угрозой новых санкций.

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Такое мнение высказал эксперт по вопросам международных отношений Максим Яли, передает «Обозреватель». По его словам, украинская дипломатия "достаточно хорошо отработала после инцидента".

"Информация была доведена, повестка саммита G20 в Аргентине была изменена. Об Украине говорил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который лично просил освободить украинских моряков, и канцлер Германии Ангела Меркель, и президент Франции Эммануэль Макрон. Все обсуждали эти вопросы с Владимиром Путиным и какое давление было на него оказано", - заявил Яли.

По словам эксперта, Путин не мог сразу сказать "да, мы отпускаем" украинских моряков, потому что россияне "только встали с колен".

"Возможно, дело в том, что, как отметил министр обороны США Маттис, Путин – плохой ученик, до него медленно доходит, что именно он является причиной агрессивных действий Запада в отношении российского народа. Вот когда наконец после энного количества санкций до Путина это дойдет, тогда следует ждать результатов. А сейчас конечно следует ожидать новых санкций, новых намеков, новых уроков для российского руководства, что так делать нельзя", - подчеркнул эксперт.