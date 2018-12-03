Путин войной против Украины желает возродить "империю зла" - Парубий

По мнению спикера ВР, российский президент продолжает традиции агрессивной политики российской империи и Советского Союза.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подчеркивает, что президент Российской Федерации Владимир Путин войной против Украины желает возродить «империю зла», которой был Советский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер парламента сказал во время выступления на форуме «70 лет Всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины».

«Очень характерно, что одной из самых известных фраз Путина была фраза о том, что величайшей геополитической катастрофой XX века был распад Советского Союза. Это дает ответ на все вопросы. Его большая тоска по Советскому Союзу и за тем геополитическим пространством, который контролировал Советский Союз, собственно, распространяя ложь и нарушая все базовые права людей», - заявил Парубий.

«И сегодня для Путина маниакальной идеей является восстановления влияния и традиций Советского Союза, этой империи зла, которая тогда перед всем миром четко продемонстрировала, что не желает и не будет соблюдать права человека», - подчеркнул спикер.

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Он считает, что сегодняшний режим Путина - это «идейные наследники» СССР.

«И Путин, который развязал войну сначала в Грузии, а сегодня в Украине, продолжает традиции Советского Союза и агрессивной политики, которая все времена была характерна для российской империи, как бы она ни называлась - царская Россия, Советский Союз или Российская Федерация», - добавил он.

Как известно, 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московских следственных изоляторов "Лефортово" и "Матросская тишина".