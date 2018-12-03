Парубий предложил передать Софийский собор новой поместной церкви для проведения служений

Ранее парламент передал Андреевскую церковь в пользование Вселенскому патриархату для проведения богослужений.

Спикер парламента Андрей Парубий предложил обсудить идею передать собор Святой Софии в Киеве для служений новой поместной православной церкви в Украине.

Об этом он сказал в начале заседания согласительного совета парламента 3 декабря, пишет 112.ua.

"Нам необходимо начать дискуссию, как будет работать и действовать Украинская поместная церковь в Украине после получения Томоса. Хочу отметить, после проведения собора передача Томоса новому предстоятелю Украинской церкви, это будет уже последнее завершающее действие по созданию Украинской церкви. И в этой дискуссии я предлагаю проговорить, чтобы для служения Новой поместной православной церкви, для служения священников мог использоваться и собор Святой Софии в Киеве, как важнейший и ключевой собор украинского православия", - сказал Парубий.

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Он выразил убеждение, что собор Святой Софии должен стать главным собором Украинской поместной православной церкви.

Напомним, Собор святой Софии – Премудрости Божией, София Киевская или Софийский собор – христианский собор в центре Киева, памятник украинской архитектуры и монументальной живописи XI–XVIII веков, одна из немногих уцелевших сооружений времен Киевской Руси.

В 1990 году ансамбль Софийского монастыря занесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. С 2005 года богослужения в Софийском соборе происходит лишь раз в год - на День независимости Украины 22 августа.

Вместе с тем, в феврале 2016 года с разрешения Минкульта возобновили богослужения на территории так называемого храма "Теплая София" национального заповедника "София Киевская".

Напомним, что 11 октября Синод Вселенского патриархата поддержал продление предоставления автокефалии Украины, а также официально утвердил, что церковью-матерью Украине является Константинополь. Также Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

Ранее президент Украины Петр Порошенко говорил, что дату Объединительного собора Украинской православной церкви объявит Вселенский патриарх Варфоломей. Ориентировочно анонсировали проведение такого собора в середине декабря.