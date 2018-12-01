Глава МИД Польши призвал международное сообщество ввести санкции против РФ за захват украинских судов и моряков

Кроме того Яцек Чапутович Евросоюз введет санкции против ответственных за организацию псевдовыборов на Донбассе.

Министр иностранных дел Республики Польша Яцек Чапутович призвал международное сообщество ввести санкции против Российской Федерации за захват украинских судов и военных моряков в Керченском проливе 25 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД Польши заявил на совместной с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным пресс-конференции сегодня в Киеве.

"Мы решительно осуждаем акт агрессии России в акватории Азовского моря. Это был первый случай открытой агрессии российских подразделений без прятанья за спинами так называемых «зеленых человечков» или сепаратистов", - заявил Чапутович.

По его словам, Польша выступает за то, чтобы международное сообщество решительно отреагировало на захват Россией украинских моряков и судов.

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"Россия должна понять, что агрессивная политика приводит к последствиям", - подчеркнул глава МИД Польши.

Он добавил, что другие страны не должны ограничиваться лишь заявлениями, а должны действовать.

В связи с этим Чапутович заявил, что выражает от имени всех государств-членов ЕС солидарность с Украиной.

Глава МИД Польши заявил, что ЕС решительно осуждает акт агрессии России против Украины и призывает вернуть Украине суда, освободить моряков, а также создать возможность для судоходства в Керченском проливе и Азовском море.

Кроме того Яцек Чапутович подчеркивает, что Европейский Союз введет санкции против лиц, ответственных за организацию 11 ноября так называемых «выборов» на временно оккупированных территориях Донбасса.

"Польша инициировала дискуссию в Европейском Союзе после нелегальных выборов на Донбассе", - отметил Чапутович.

"Мы сейчас работаем над разработкой санкций в отношении ответственных лиц, организовавших эти нелегальные действия", - подчеркнул глава МИД Польши.

По словам Чапутовича, Европейский Союз в ближайшее время назовет фамилии лиц, в отношении которых будут применены санкции.

Как сообщал УНИАН, на временно оккупированных территориях Донбасса 11 ноября проходило «голосование» на так называемых «выборах» «председателей народных республик» и «депутатов народных советов».

В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что проведение «выборов» на территории оккупированных территориях востока Украины является нарушением Минских договоренностей.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь.

В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был поврежден. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Их обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные украинцы были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".