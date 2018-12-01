Глава МИД Польши призвал международное сообщество ввести санкции против РФ за захват украинских судов и моряков
Министр иностранных дел Республики Польша Яцек Чапутович призвал международное сообщество ввести санкции против Российской Федерации за захват украинских судов и военных моряков в Керченском проливе 25 ноября.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД Польши заявил на совместной с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным пресс-конференции сегодня в Киеве.
"Мы решительно осуждаем акт агрессии России в акватории Азовского моря. Это был первый случай открытой агрессии российских подразделений без прятанья за спинами так называемых «зеленых человечков» или сепаратистов", - заявил Чапутович.
По его словам, Польша выступает за то, чтобы международное сообщество решительно отреагировало на захват Россией украинских моряков и судов.
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"Россия должна понять, что агрессивная политика приводит к последствиям", - подчеркнул глава МИД Польши.
Он добавил, что другие страны не должны ограничиваться лишь заявлениями, а должны действовать.
В связи с этим Чапутович заявил, что выражает от имени всех государств-членов ЕС солидарность с Украиной.
Глава МИД Польши заявил, что ЕС решительно осуждает акт агрессии России против Украины и призывает вернуть Украине суда, освободить моряков, а также создать возможность для судоходства в Керченском проливе и Азовском море.
Кроме того Яцек Чапутович подчеркивает, что Европейский Союз введет санкции против лиц, ответственных за организацию 11 ноября так называемых «выборов» на временно оккупированных территориях Донбасса.
"Польша инициировала дискуссию в Европейском Союзе после нелегальных выборов на Донбассе", - отметил Чапутович.
"Мы сейчас работаем над разработкой санкций в отношении ответственных лиц, организовавших эти нелегальные действия", - подчеркнул глава МИД Польши.
По словам Чапутовича, Европейский Союз в ближайшее время назовет фамилии лиц, в отношении которых будут применены санкции.
Как сообщал УНИАН, на временно оккупированных территориях Донбасса 11 ноября проходило «голосование» на так называемых «выборах» «председателей народных республик» и «депутатов народных советов».
В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что проведение «выборов» на территории оккупированных территориях востока Украины является нарушением Минских договоренностей.
Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь.
В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.
Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был поврежден. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.
Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.
Их обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные украинцы были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".