РФ не пропускает через Керченский пролив суда с флагами стран ЕС и Турции, следующие в украинские порты - СМИ

Последние суда, пропущенные в порт Бердянск и Мариуполь, прошли под мостом еще до нападения россиян на украинские корабли — 24 ноября 2018 года.

Оккупационные власти Российской Федерации не пропускают под Керченским мостом суда под флагами стран ЕС и Турции, следующие в украинские порты Мариуполь и Бердянск.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на организацию «Майдан иностранных дел».

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По данным организации, сейчас в Керченском проливе находится в ожидании разрешения на проход в украинские порты Азова 20 судов. Пять из них принадлежат компаниям из стран ЕС или зарегистрированы под флагами стран Евросоюза — Австрии, Нидерландов, Мальты, Германии и Болгарии. Восемь судов принадлежат компаниям Турции и четыре — компаниям из Ливана. Одно судно ожидает разрешения с 17 ноября, одно – с 22 ноября, пять – с 23 ноября, два – с 24 ноября, четыре – с 25 ноября, три – с 26 ноября, три – с 27 ноября, одно – с 28 ноября.

Последние суда, пропущенные в порт Бердянск и Мариуполь, прошли под мостом еще до нападения россиян на украинские корабли — 24 ноября 2018 года. Отметим, что турецкий сухогруз ATA (IMO:9521899) грузоподъемностью почти 18 тысяч тонн после семидневного ожидания (с 16:00 21.11.18 по 22:00 28.11.18) отказался от выполнения рейса в Мариуполь и ушел в Одессу.

На якорной стоянке на выходе из Азовского моря (у входа в Керченский пролив) находятся в ожидании разрешения на проход девять судов. Три принадлежат компаниям из стран ЕС или зарегистрированы под флагами стран ЕС - Греции, Австрии, Мальты, — а шесть – компаниям Турции. Одно судно стоит с 23 ноября, три судна – с 24 ноября, одно – с 25 ноября, два – с 26 ноября, два – с 27 ноября. Интересно, что немецкий сухогруз SCHILLPLATE (IMO: 9505285), грузоподъемностью 3175 тонн, направлявшийся в румынскую Констанцу, после 99 часов ожидания вернулся в порт Бердянск. Последние суда на выход из Азовского моря были пропущены 27 ноября 2018 — всего два судна.

В связи со сложившейся ситуацией инициатива командования ВМСУ о закрытии черноморских проливов для кораблей и судов РФ приобретает новый смысл в качестве ответных действий против этого произвола.

Отметим, что генеральный секретарь Христианско-демократического союза Германии, правящей партии ФРГ, Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о том, что ЕС и США должны рассмотреть возможность запрета захода в свои порты российских судов, следующих из Азовского моря.

Крамп-Карренбауэр рассматривается в качестве наиболее вероятного преемника Ангелы Меркель на пост лидера партии.