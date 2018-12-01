Волкер призвал ЕС рассмотреть вопрос усиления санкций против РФ

02:59, 01 декабря 2018
Политика
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REUTERS

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер призвали Евросоюз рассмотреть вопрос введения дополнительных санкций против России. Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung.

По его словам, США готовы рассмотреть данный вопрос из-за конфликта в Керченском проливе.

Он также добавил, что Россия должна «освободить украинские корабли и моряков».

Волкер подчеркнул, что «не считает важным» вопрос о том, кто несет ответственность за этот конфликт

Ранее сообщалось, что в Германии призвали закрыть порты для российских судов из-за инцидента в Керченском проливе.

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