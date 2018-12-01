Волкер призвал ЕС рассмотреть вопрос усиления санкций против РФ

Волкер подчеркнул, что «не считает важным» вопрос о том, кто несет ответственность за этот инцидент.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер призвали Евросоюз рассмотреть вопрос введения дополнительных санкций против России. Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung.

По его словам, США готовы рассмотреть данный вопрос из-за конфликта в Керченском проливе.

Он также добавил, что Россия должна «освободить украинские корабли и моряков».

Волкер подчеркнул, что «не считает важным» вопрос о том, кто несет ответственность за этот конфликт

Ранее сообщалось, что в Германии призвали закрыть порты для российских судов из-за инцидента в Керченском проливе.