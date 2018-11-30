Климкин прогнозирует в ближайшее время потепление отношений с Венгрией

Глава МИД Украины поддерживает продление переходного периода имплементации языковой статьи в образовании

Глава МИД Павел Климкин поддерживает продление на 4-5 лет переходного периода имплементации языковой статьи 7 закона об образовании, ожидает в скором времени потепления отношений с Венгрией.

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"Мы должны перехватить инициативу по Закарпатью. Это не произойдет сегодня или завтра. Но мы это должны делать, в том числе в контексте имплементации закона об образовании. И здесь мы должны продлить переходный период", - сказал он в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.

"Как мы за два года научим всех делать так, как хотим", - отметил министр.

По его словам, в сфере образования при переходе на украинский язык необходимо изменить методику. Климкин добавил, что для этого потребуется 4-5 лет. Между тем он спрогнозировал в ближайшее время потепление отношений с Венгрией.

"Отношения с Венгрией потеплеют уже в ближайшее время. Я считаю, что именно сейчас", - сказал глава МИД.

Справка УНИАН. Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия Верховной Радой нового закона об образовании в 2017 году. Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Министр иностранных дел Венгрии потребовал от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Будапешт будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и НАТО. 15 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что с нынешней украинской властью невозможно достичь договоренности. Орбан выразил надежду, что после президентских выборов в 2019 году с властью Украины будет легче договариваться.