У Захаровой истерика: говорит, что ее слова о возможном дальнейшем вторжении в Украину вырваны из контекста

Спикер МИД РФ назвала такую информацию "фейком в поддержку действий СБУ".

Официальный спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ее слова о возможном дальнейшем вторжении в Украину вырваны из контекста и являются «фейком», однако свое заявление о возможности переформатирования дипломатических представительств в Украине в представительства МИД РФ как было сделано в Симферополе после оккупации Крыма опровергать не стала.

Об этом она написала на своей страничке в Facebook, комментируя новость агентства УНИАН с ее брифинга.

В частности, она написала: «УНИАН информационно обслуживает военное положение, введённое в Украине. Только что Роман Цимбалюк написал очередной фейк в поддержку действий СБУ: «В Министерстве иностранных дел России официально заявляют о возможности оккупации регионов Украины, где расположены дипломатические учреждения РФ». Это враньё от УНИАН. Не первое, не последнее. Попытка выдать столь «долгожданную агрессию» за намерения. Надо же оправдать военное положение. Отправим этот материал в ОБСЕ как пример фейка и манипуляции общественным мнением», - заявила Захарова.

«Агрессии нет и не будет, хотя тебе очень хочется. Тогда, видимо, зарплату повысят, так как ты станешь первым «военным корреспондентом в тылу врага». А развал Украины - к сожалению, пугающая перспектива последствий проводимой режимом Порошенко политики. Так и напиши: «Развал Украины - пугающая перспектива последствий проводимой режимом Порошенко политики, которую только усугубит введённое военное положение, заявила в эксклюзивном комментарии на фейковый вброс Захарова», - заявила она.

Она так же попросила УНИАН перестать манипулировать цитатами и запугивать население Украины.

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«А цитата про статус ГК в Симферополе относится как раз к результату политики Запада в отношении Украины, о чем я на брифинге говорила подробно. Надеюсь, и это ты процитируешь», - написала Захарова.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября на вопрос о том, что в ситуации постоянных акций протеста у российских дипучреждений в Украине, возможен ли перенос российских дипломатических консульств из Киева и Львова на оккупированный Донбасс Захарова на брифинге сказала: «Относительно того, что вы спросили не было ли мысли относительно переноса куда либо этих представительств (России в Киеве и Львове – УНИАН), понимаете, наш недавний исторический пример говорит о том, что иногда не нужен перенос, а иногда так получается, что меняется статус дипломатических представительств».

«У нас, например, было генеральное консульство в Симферополе, а потом стало представительство иностранных дел в регионе. Получается вот так», - сказала Захарова.

Россия переформатировала Генконсульство РФ в Симферополе в представительства МИД России после оккупации Крыма.