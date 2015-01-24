Миссия ОБСЕ направила специальный патруль в Мариуполь, обстрелянный террористами из "Градов".

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, по словам пресс-секретаря Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине Майкла Боцюркива, «мы направили туда патруль для установления фактов. Наша миссия присутствует в Мариуполе, так что мы немедленно направили туда наблюдателей».

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Также Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила о готовности содействовать прекращению огня в районе Донецка и призвала стороны конфликта выполнять Минские договоренности. "Миссия готова приложить все усилия для достижения и поддержания прекращения огня на территории Донецкого аэропорта, вокруг него и в центре города, в том числе гуманитарной паузы, чтобы обеспечить помощь для пострадавшего гражданского населения в Донецке", - говорится в заявлении миссии ОБСЕ.

Представители ОБСЕ также призвали стороны конфликта прекратить боевые действия.