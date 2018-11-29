Меркель выразила Украине поддержку в ее противостоянии с Россией

В то же время канцлер Германии вновь поддержала спорный газопровод "Северный поток-2".

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заверила Украину в солидарности в борьбе с Россией, а также выступила в поддержку уже действующих в отношении России европейских санкций.

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Как сообщает Reuters, канцлер заявила, что ей известно о существовании исков немецких компаний относительно санкций ЕС против России.

«Но речь идет о чем-то очень принципиальном. Мы вводим эти санкции, чтобы дать четко понять, что страны ... также имеют право на собственное развитие. Это принципы международного права», - подчеркнула она.

В то же время Меркель вновь поддержала спорный газопровод Nord Stream 2, заявив, что Германия будет очень настаивать на том, чтобы Украина из-за этого не пострадала как транзитная страна.

«Мы будем очень внимательно следить за тем, чтобы политическая ситуация в Украине не ухудшилась», - сказала она в ответ на восточноевропейскую и американскую критику газопровода.

Канцлер, при этом, не уточнила, поддерживает ли она введение новых санкций против России из-за захвата ФСБ украинских моряков и судов в Керченском проливе, но выступила за поиск дипломатического решения.

Ранее СМИ сообщали, что Франция и Германия не поддерживают введение новых санкций против РФ на фоне захвата российской стороной судов ВМС Украины в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября российская сторона совершила нападение на судна ВМС ВСУ в Керченском проливе и захватила два украинских военных катера и буксир вместе с экипажами. В российском плену удерживаются 24 украинских моряка.