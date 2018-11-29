Волкер прокомментировал информацию о создании американской военной базы в Украине
Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины заявил, что официальному Вашингтону ничего неизвестно о переговорах относительно размещения в Украине постоянной американской военной базы.
Об этом он заявил в интервью DW. Волкер сказал, что у США и Украины существует "нормальное здоровое оборонное сотрудничество".
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"Помогаем организационно, помогаем проводить реформу вооруженных сил, чтобы у них был современный мощный оборонительный потенциал. И намерены и дальше сотрудничать с Киевом в этой сфере", - отметил он.
Как сообщалось, Волкер прокомментировал захват украинских кораблей Россией. Американский дипломат указал, что захватив украинские корабли вместе с экипажами, РФ обвинила Киев в "провокации".