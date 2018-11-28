На сайте президента опубликован указ о введении военного положения в Украине

Введение правового режима военного положения обосновывается существующей угрозой широкомасштабного вторжения в Украину вооруженных сил России.

На сайте главы государства опубликован указ президента Украины № 393/2018 о введении военного положения с 26 ноября по 26 декабря.

Согласно указу, военное положение вводится в связи с очередным актом вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации, который состоялся 25 ноября в районе Керченского пролива против кораблей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и имел тяжелые последствия.

Введение этого правового режима обосновывается также существующей угрозой широкомасштабного вторжения в Украину вооруженных сил РФ на фоне оккупации Россией Автономной республики Крым и части Донецкой и Луганской областей, опасностью государственному суверенитету и независимости Украины, ее территориальной целостности.

Военное положение вводится с целью создания условий для осуществления органами государственной власти, военным командованием, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями предоставленных им полномочий, необходимых для отражения вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины, согласно пункту 20 части 1 статьи 106 Конституции Украины, закона "О правовом режиме военного положения".

"Ввести в Украине военное положение с 14 часов 00 минут 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток до 14 часов 00 минут 26 декабря 2018 года", - говорится в документе.

В связи с введением в Украине военного положения временно, на период действия правового режима военного положения, могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины.

Также вводятся временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц в пределах и объеме, которые необходимы для обеспечения возможности внедрения и осуществления мер правового режима военного положения, предусмотренные частью 1 статьи 8 закона "О правовом режиме военного положения".

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Кабинету министров поручено обеспечить поставку Вооруженным силам Украины, другим военным формированиям материально-технических ресурсов и имущества, оказание услуг и их финансирование в объемах, необходимых для эффективного выполнения возложенных на них задач в особый период.

Государственной службе по чрезвычайным ситуациям поручено безотлагательно вместе с областными администрациями привести в готовность к выполнению задач по назначению в период с введением степени "полная готовность" определенные объекты единой государственной системы гражданской защиты, ее функциональных и территориальных подсистем.

В указе говорится, что областные, Киевская городская государственные администрации и органы местного самоуправления должны образовать советы обороны и обеспечить содействие военному командованию в введении и осуществлении мероприятий правового режима военного положения.

Министерству иностранных дел поручено обеспечить информирование в установленном порядке генерального секретаря ООН и официальных лиц иностранных государств о введении в Украине военного положения, об ограничении прав и свобод человека и гражданина, что является отклонением от обязательств по Международному пакту о гражданских и политических правах.

Указ вступает в силу одновременно со вступлением в силу закона "Об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине".

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения на 30 дней. За это решение проголосовали 276 народных депутатов.

Военное положение введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря 2018 года.

Сегодня, 28 ноября, Порошенко подписал закон.