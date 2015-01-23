В АП объяснили, зачем Порошенко привез в Давос фрагмент обстрелянного под Волновахой автобуса

Как сообщает INSIDER, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

"Когда был показан этот кусок автобуса, который просто прошит осколками...Это имело совсем другой эффект, чем просто рассказывать о ситуации. Это было однозначно воспринято как то, что факты терроризма в Украине - это та же линия, что и атаки в Париже, и та же линия, где сбивались мирные самолеты", - подчеркнул Чалый.

Кроме того, он заявил, что "Давос стал очень удачной площадкой мгновенной реакции на информационные угрозы и конкретные действия агрессии, которая продолжается в отношении Украины".

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По словам Чалого, визит Порошенко в Швейцарию принес максимальные результаты.

"Я считаю, что мы за этот краткий период (во время визита в Швейцарию) достигли максимальных результатов. Во-первых президент имел получасовое выступление, которое транслировалось на весь мир...В котором президент показал конкретные, материальные свидетельства агрессии и терроризма в Украине", - подчеркнул заместитель главы АП.