Ситуация в Керченском проливе: Порошенко и Помпео скоординировали дальнейшие шаги в противостоянии агрессии РФ

Порошенко обсудил ситуацию в Керченском проливе с Помпео.

Пресс-служба Администрации президента сообщает, что глава государства Петр Порошенко провел вечером 26 ноября телефонные переговоры с руководителем Госдепартамента США Майком Помпео.

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Порошенко сообщил о введении в ряде украинских областей военного положения и об акте агрессии против ВМС Украины со стороны РФ в Керченском проливе.

По мнению президента, "противоправные действия России должны получить жесткую реакцию со стороны международной общественности".

Порошенко и Помпео скоординировали дальнейшие шаги в "противостоянии российской агрессии". Президент Украины также призвал усилить антироссийские санкции.

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.