Активисты под АП требуют эффективной люстрации (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие около 30 человек, среди них, в частности, представители общественной организации “Киевляне”.

Они держат плакаты с лозунгами: “Люстрировать нельзя саботировать”, “Преступления против Евромайдана. Виновных нет? Президент, время проходит”, “Да - люстрации! Нет - имитации!” и другие. Участники акции скандируют “Люстрация!”.

Кроме того, к ним присоединились около 20 человек, которые пришли с плакатами за увольнение генерального прокурора Украины Виталия Яремы.

Также участники акции за люстрацию принесли мусорник с надписью “Мусорник истории”, из которого торчат сапоги и большая метла, символизирующая люстрированного чиновника.

Как отметил секретарь общественного совета по вопросам люстрации при Министерстве юстиции, представитель общественной организации “Общественный люстрационный комитет” Максим Маньковский, акция посвящена ста дням закона об очищении власти.

В то же время, отметил он, происходит очень большое сопротивление системы и государственных органов относительно люстрации.

В настоящее время, по его словам, под автоматическую люстрацию попали только 354 человека, а большое количество людей, которые по закону подпадают под увольнение из органов государственной власти, продолжает работать на своих должностях..

Таким образом, объяснил он, активисты сегодня пришли к АП и президенту, как к гаранту выполнения принятых законов.

Участники акции подготовили обращение к президенту, где указали фамилии лиц, которые, по их мнению, должны быть уволены. В частности, в их списке председатель Кировоградской областной государственной администрации Сергей Кузьменко.

В целом в прилагаемом к обращению списке “недолюстрированных” около 20 человек.

Маньковский отметил, что в списке есть представители разных министерств и ведомств, которые должны попасти в первую волну автоматической люстрации, но продолжают работать.

К участникам акции вышел заместитель главы АП Андрей Таранов, который принял у них обращение к президенту и заверил, что передаст их требования.

В комментарии журналистам Таранов, в частности, сказал, что на официальном сайте Минюста отмечается, что автоматически люстрированы уже 375 человек, а “остальные лица сейчас проходят люстрационный процесс”.

Отвечая на вопрос, считают ли АП процесс люстрации совершенным, он сказал: “Была встреча инициативной группы с президентом Украины, на которой рассматривался вопрос о пересмотре определенных вопросов люстрационного закона”.

Читайте такжеЧасть люстрированных чиновников уже судится за возвращение креселТакже Маньковский в комментарии журналистам заметил, что из тех 354 люстрированных лиц, о которых он говорил, наибольшее количество - это представители Генеральной прокуратуры, около 150 человек.

“На данный момент из числа уволенных 172 человека подали в суд иски о том, чтобы их восстановили в своих должностях. Половине этих людей суд отказал, поскольку ожидаются разъяснения Конституционного суда”, - сказал он.

В то же время двух человек, по его словам, суд восстановил в должностях. Это харьковский прокурор Владимир Суходубов и чиновник из Запорожской области.