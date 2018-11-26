Военное положение. Как будем жить, сколько будет стоить доллар, сможем ли занимать деньги

После обострения российской агрессии в Азово-Черноморском бассейне – военного конфликта у Керченского пролива, когда в нарушение морского права россиянами были обстреляны и захвачены в плен украинские моряки и катера, руководство страны решилось на введение военного положения. Президент Петр Порошенко подписал соответствующий указ.

«Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине» (прилагается, секретно, без пункта 12 – несекретно)», - говорится в документе. Контроль выполнения указа возлагается на секретаря СНБО Александра Турчинова.

В самом решении СНБО предлагается ввести военное положение с 14.00 26 ноября 2018 года до 14.00 25 января 2019 года, то есть на 60 суток. Одновременно президент подал в Раду проект закона об утверждении своего указа. Парламент уже приступил к его обсуждению на внеочередном заседании.

…Указом президента, который лежит в парламенте как дополнение к законопроекту о введении ВП, предполагается дать Порошенко возможность ограничить право на неприкосновенность жилища, тайну переписки, телефонных разговоров, право на недопущение вмешательства в личную и семейную жизнь, на свободу передвижения, право на свободу мнения и слова.

«В связи с введением в Украине военного положения временно, на период действия правового режима военного положения, могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины», - говорится в указе.

Но, что нас ждет, если Рада даст «добро»? Почем будет доллар и хлеб? Как оно отразится на нашей жизни и экономике?

Что будет с экономикой

Сам Порошенко при этом уже заявил, что введение военного положения не означает объявления войны. Тем не менее, нервозность в обществе нарастает – ни после Иловайска, ни после Дебальцево, ни после Донецкого аэропорта, военное положение не вводилось. А теперь вдруг – да. Что может ожидать украинцев?

Нацбанк уже обсудил с банкирами все возможные финансовые риски. Регулятор призвал при введении военного положения обеспечить бесперебойное проведение платежей, инкассации, пополнение наличными банкоматных и терминальных сетей. Топ-менеджеры украинских банков подтвердили свою готовность.

«Ликвидность банковского сектора составляет около 75 млрд гривен, что является достаточным для его надлежащего и бесперебойного функционирования», - заявил глава НБУ Яков Смолий.

Кроме того, Нацбанк отслеживает ситуацию и на валютном рынке. «Мы готовы осуществлять валютные интервенции в случае необходимости, чтобы не допускать резких «скачков» курса под давлением психологических факторов. Национальный банк имеет для этого достаточно ресурсов и инструментов. Сейчас объем международных резервов достигает 17,8 млрд долларов», - успокаивает Смолий.

Но, несмотря на заверения Нацбанка, что с курсом все будет хорошо, только за один день стоимость доллара в киевских обменных пунктах выросла до 28,80 гривен, евро – до 32,25 гривен. На некоторых стелах появились и другие цифры: доллар – 34 гривни, евро – 39 гривен.

На новостях о возможном введении военного положения падают в цене на мировых рынках украинские евробонды и акции крупнейших предприятий. По данным Bloomberg, стремительно дешевеют евробонды Украина-32 - стоимость ценных бумаг просела на 1,295% - до 80,043% номинала, Украина-24 - на 1,177%, до 90,158% номинала и Украина-25 - на 1,158%, до 88,427% номинала. Доходность еврооблигаций соответственно выросла на 20,3 б.п. - до 10,079% годовых, на 29 б.п. - до 10,036% годовых и 25,9 бы.п. - до 10,153% годовых.

Еще один очень важный вопрос – продолжение сотрудничества Украины с главным кредитором – Международным валютным фондом, что спасет нашу страну от дефолта (а именно им угрожают наши миллиардные долги). Но представитель правительства, ссылаясь на официальные документы Фонда, заявил УНИАН, что «у МВФ нет формальных юридических запретов, препятствующих продолжению сотрудничества в таких условиях», тем более, что Фонд уже сотрудничал с рядом стран, на территории которых разворачивались военные действия. В постоянном Представительстве МВФ в Украине официальный комментарий по запросу УНИАН пока не предоставили.

В правительстве успокаивают и на счет выплат пособий, пенсий, субсидий, зарплат – все эти выплаты будут осуществляться своевременно и в полном объеме.

«Чтобы прекратить спекуляции на этой чувствительной теме, пару слов о влиянии возможного введения военного положения на систему социальных выплат в государстве. Учитывая стабильную и прогнозируемую финансово-экономическую ситуацию в стране, все социальные платежи, пособия, пенсии, зарплаты и другие выплаты будут осуществляться вовремя, в полном объеме и без каких-либо ограничений», - отметил вице-премьер-министр Павел Розенко. По его словам, правительство не допустит никаких сбоев в системе социальных выплат гражданам.

«Укрпошта» также сегодня заявила, что введение военного положения не скажется на ее работе - выплата пенсий и пересылка почтовой корреспонденции будет осуществляться в штатном режиме.

Гендиректор предприятия Игорь Смилянский, правда, уточнил, что, в случае наложения ограничений правительством на почтовую связь с Россией, «Укрпошта» будет их выполнять.

Государственная служба спецсвязи и защиты информации также заявила о готовности к защите национальных интересов в киберпространстве в случае введения военного положения: «…С целью надлежащей защиты национальных интересов Украины в киберпространстве и обеспечения киберзащиты объектов критической инфраструктуры страны, Государственной службой специальной связи и защиты информации приняты меры по повышению состояния готовности ее подразделений к выполнению задач по назначению».

Госспецсвязи призвала руководителей государственных учреждений и предприятий критической инфраструктуры всех форм собственности «принять необходимые меры для повышения уровня защиты своих информационно-телекоммуникационных систем и информационных ресурсов». А в случае возникновения киберугроз, нештатных ситуаций с признаками кибератак и киберинцидентов, она посоветовала немедленно обращаться в Государственный центр киберзащиты Госспецсвязи и правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA.

Успокаивают и операторы телекоммуникационных услуг. Как сообщил директор по корпоративным коммуникациям «Укртелекома» Михаил Шуранов, при введении военного положения сети операторов связи поступают в управление специального штаба – Национального центра управления сетями, организованного Госспецсвязи Украины. ««Укртелеком» ранее, в том числе и в этом году, успешно участвовал в учебно-тренировочных мероприятиях такого рода, проводя соответствующие действия. Обслуживание клиентов компании в настоящее время проходит, как обычно», - сказал он.

Мнение экспертов

Исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко считает, что введение военного положения означает дополнительную концентрацию всех существующих в стране финансовых и нефинансовых ресурсов на программах защиты страны. Логично было бы ожидать пересмотра государственного бюджета. Причем пересмотр должен пройти как по статьям доходной, так и расходной частей казны.

«Бюджет «ночного бдения», который с таким скрипом принимался ночью на прошлой неделе, становится бесполезным. Концепция бюджета должна быть изменена кардинально. Он прекратит быть бюджетом оптимизации, как того хотело правительство Гройсмана, и таким, который должен был бы обеспечить наше сотрудничество с МВФ, и стать военным бюджетом», - отметил эксперт.

По его словам, заимствования на внешних рынках капитала, которые и так невероятно дорогие, станут вообще невозможными. От планового и выстраданного дефицита бюджета в 2% ВВП, в условиях военного положения либо придется вообще отказаться, либо фондировать за счет внутренних заимствований. «А внутренние заимствования вряд ли сработают. Попробовать можно, но эффект будет близок к нулю. Поэтому придется сокращать невоенные расходы. Инвесторы не приходят в случае введения военного положения. Страх становится их основным поведенческим определителем. Следовательно, никаких прогнозных 2 млрд долларов, что и без того было в 5 раз меньше наших исторических минимумов, в виде прямых иностранных инвестиций, не будет. Давление на миграционные потоки еще больше возрастет, что поставит в более сложную ситуацию Пенсионный фонд и бюджет в целом. Структура ВВП начнет резко меняться в сторону милитаризации. После окончания военного положения потребуются огромные ресурсы для перекалибровки на мирную жизнь», - подчеркнул эксперт.

Специалист по ценным бумагам Dragon Capital Сергей Фурса считает, что военное положение решает только одну проблему – выборов.

«Согласно международному праву, украинские корабли имели право проходить Керченский пролив. Это - бесспорно. Но причем тут военное положение, которое, по странному стечению обстоятельств, не вводили в 2014 году, когда аннексировали Крым. Которое не вводили в 2015 году, во время тяжелых боев под Дебальцево. Не вводили в пиковые моменты противостояния на Донбассе. Не вводили, когда гибли тысячи украинцев. Не вводили, потому, что справедливо замечали, что от него нет никакого толку. Оно не решало никаких проблем», - отмечает эксперт.

По его словам, военное положение в том виде, в каком было заявлено на заседании СНБО, не повлияет на экономику, не остановит кредиты МВФ, не приведет к мобилизации. Единственное, что изменится, – это сроки выборов.

«В искренность власти, вводящей военное положение, можно будет поверить только в том случае, если военное положение будет введено таким образом, чтобы оно не мешало организовывать выборы. Разве мы увидели начало какой-то новой российской агрессии? Нет, то, что случилось в Керченском проливе с украинскими кораблями, является логичным продолжением агрессии России в Крыму. Это - прямой результат аннексии Крыма. Если мы вводим военное положение в связи с инцидентом в Керченском проливе, где произошла агрессия российских кораблей против украинских лодок, то мы могли с тем же успехом ввести его, прочитав новости от 2014 года. Осудить действия России – логично. Привлечь еще раз внимание к тому, что Россия незаконно аннексировала Крым – да. Поднять вопрос на максимально высокий уровень – правильно. Добиться посредничества Трампа, Меркель или Макрона, чтобы решить проблемы судоходства, хотя бы введя временный режим, - логично. Но причем тут военное положение? Какую конкретную проблему оно решает? Сейчас, на пике информационного патриотического вала, очень трудно выступать против полноценного военного положения. Как же, это ведь не патриотично. Но на самом деле не патриотично – уничтожать одно из немногих завоеваний Майдана. Демократию и смену власти», - подчеркнул эксперт.

Три президента Украины - Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко - направили обращение в Верховную Раду, в котором акцентируют на необходимости внесения изменений в закон «О правовом режиме военного положения» в случае его введения в действие. По их мнению, нужно убрать норму об отмене выборов и чрезмерном ограничении прав и свобод людей.

«Мы считаем, что одновременно с введением военного положения и изменениями в указанный закон депутаты должны принять постановление Верховной Рады о назначении президентских выборов на 31 марта 2019 года так, как это предусмотрено действующей Конституцией Украины», - говорится в обращении.

Реакция Порошенко

После шквала критики последовало обращение Порошенко к украинскому народу. Он пошел на попятную, предлагая ввести военное положение уже на 30 дней (вместо рекомендации СНБО о 60 днях), чтобы оно не накладывалось на начало избирательной кампании: «СНБОУ рекомендовал мне ввести военное положение на 60 дней. Мое решение - я буду предлагать парламенту ввести военное положение на 30 дней, чтобы военное положение ни одним днем не накладывалось на начало избирательной кампании».

Он также заявил, что не планирует применять никакие меры, связанные с ограничением прав и свобод граждан, введением цензуры, да и к частичной мобилизации он обещает не прибегать. «Из всех опций, которые предоставляет закон «О правовом режиме военного положения», в указ о введении военного положения вошли только те, которые касаются, главным образом, различных военных мероприятий, которые, в случае вторжения, позволят нам быстрее отреагировать, мобилизовать все ресурсы – человеческие, вооруженные финансовые. В указе я не предусматриваю никаких мер, связанных с ограничением прав и свобод граждан, введением цензуры и т.д.», - туманно высказался президент, выразив надежду, что политики и масс-медиа будут действовать ответственно и адекватно в сложившейся ситуации, и «не будут атаковать Украину тезисами, заимствованными у российских пропагандистов». Но, тогда вопрос – а зачем вообще вводить это военное положение, если ничего менять не собираются?

Да и, если сам президент воспринимает критику как «тезисы, заимствованные у российских пропагандистов», то как тогда воспринимать введение военного положения на месяц – как не абсурд и нагнетание напряжения? Порошенко объяснил, что военное положение вводится исключительно с целью усиления обороны Украины. Но как таким образом ее можно усилить? Ответами на этот вопрос глава государства обременять себя не стал.

Нана Черная