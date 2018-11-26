Оборонный комитет ВР единогласно поддержал президентский законопроект о введении военного положения

Законопроект передан на рассмотрение в Верховную Раду. Заседание должно состояться в 16.00.

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны единогласно рекомендовал парламенту поддержать проект закона, которым утверждается указ президента о введении военного положения в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель комитета Сергей Пашинский, комментируя такое единогласное решение, отметил, что «это демонстрирует России, что, несмотря на наши споры», такое решение принимается единогласно.

«Да, мы много обсуждали, но в такие моменты мы едины, как никогда», - отметил Пашинский.

Также комитет обратился к генеральному прокурору Украины, СБУ, чтобы они немедленно дали правовую оценку действий граждан Украины, которые в последнее время публично обвиняли украинское государство в агрессии против РФ. Пашинский отметил, что комитет обращается с требованием «возбудить против этих граждан дела по статье «государственная измена» и привлечь их к уголовной ответственности». За это решение также проголосовали все члены профильного комитета.

Кроме того, комитет проголосовал за то, чтобы обратиться в Кабмин, Нацбанк, СБУ и Государственную фискальную службу с требованием дать отчет о выполнении применения санкций. За это решение также проголосовали единогласно.

Законопроект передан на рассмотрение в Верховную Раду. Заседание должно состояться в 16.00.

Напомним, в законопроекте говорится о ведении военного положения в Украине с 14.00 26 ноября 2018 года сроком на 60 суток до 14.00 25 января 2019 года.

Читайте такжеПоявился текст указа Порошенко о военном положении в Украине

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью танкера, который "сел на мель", блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

По информации командования ВМС Украины, о намерении осуществлять переход российскую сторону проинформировали заранее согласно международным нормам, однако пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир – вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Впоследствии во время прохождения кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, где-то на расстоянии 13-14 км от побережья Крыма, в районе 40 км на юго-восток от Керчи, украинские корабли, которые сопровождались судами РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было применено вооружение на поражение. Шестеро украинских военнослужащих были ранены, остальные члены экипажей попали в плен.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить ввести военное положение в стране сроком на 60 суток для создания условий для отпора вооруженной агрессии. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о созыве внеочередного заседания парламента для утверждения этого решения на сегодня, 26 ноября, в 16:00.