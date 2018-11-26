Еврокомиссар Хан призвал Россию немедленно освободить захваченные украинские суда и экипаж

Также он призвал РФ создать беспрепятственные условия для прохождения судов по Керченскому проливу.

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан призвал Российскую Федерацию немедленно освободить захваченные украинские суда и экипаж в Керченском проливе.

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Об этом еврокомиссар сообщил в "Твиттере". "События в Азовском море неприемлемы. Россия должна немедленно освободить суда и экипаж, обеспечить медицинской помощью раненых украинских военнослужащих. Керченский пролив должен быть снова открытым, чтобы создать возможность для беспрепятственного прохождения всех судов. Важно немедленно снизить напряженность", - подчеркнул Хан.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью танкера, который "сел на мель", блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Впоследствии при проходе кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, где-то на расстоянии 13-14 миль от побережья Крыма, в районе 40 км юго-восточнее Керчи, корабли, которые сопровождались судами и кораблями РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было применено вооружение на поражение. Шесть украинских военнослужащих ранены, остальные члены экипажей попали в плен.

Совет национальной безопасности и обороны Украины предлагает ввести военное положение в Украине до 14.00 25 января 2019 года.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий созвал внеочередное заседание парламента для утверждения этого решения на сегодня, 26 ноября, на 16.00.