В ВР зарегистрирован законопроект об утверждении указа президента "О введении военного положения"

Текст законопроекта пока недоступен.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине" (№ 9338).

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Соответствующая информация содержится на официальном сайте парламента. Автором законопроекта является президент Украины.

Сейчас текст проекта закона является недоступным.

Вопрос должен рассмотреть Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью танкера, что "сел на мель", блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

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По информации командования ВМС Украины, о намерении осуществлять переход российскую сторону проинформировали заранее согласно международным нормам, однако пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир – вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Впоследствии во время прохождения кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, где-то на расстоянии 13-14 км от побережья Крыма, в районе 40 км на юго-восток от Керчи, украинские корабли, которые сопровождались судами РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было применено вооружение на поражение. Шестеро украинских военнослужащих были ранены, остальные члены экипажей попали в плен.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить ввести военное положение в стране сроком на 60 суток для создания условий для отпора вооруженной агрессии. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о созыве внеочередного заседания парламента для утверждения этого решения на сегодня, 26 ноября, в 16:00.