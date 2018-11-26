У ВМС ВСУ достаточно сил и средств для отражения агрессии с моря - командующий

У Украины есть мощные береговые войска и морская пехота, которые способны отражать нападение с морского направления при проведении десантной операции.

Командующий Военно-морскими силами Игорь Воронченко заявил, что у ВМС ВСУ достаточно сил и средств для отражения агрессии с моря.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в Киеве во время пресс-подхода руководства МИД и ВМС Вооруженных сил Украины в связи с очередным актом агрессии России против Украины.

«Что касается сил (при отражении агрессии с моря - УНИАН), безусловно, они есть», - подчеркнул он.

В то же время Воронченко отметил, что у Украины нет такого потенциала и корабельного состава, как у РФ. «Вы знаете, основной корабельный состав остался в оккупированном Крыму», - пояснил он.

Однако командующий подчеркнул, что у Украины есть мощные береговые войска, мощная морская пехота, которая способна отражать нападения с морского направления при проведении морской десантной операции.

«Есть соответствующие средства по защите нашего побережья», - резюмировал он.