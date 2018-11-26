Захваченные Россией украинские экипажи являются военнопленными - Климкин

Украина призывает Международный комитет Красного Креста подключиться к мониторингу состояния содержания украинских военнопленных.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что захваченные накануне Россией в Азовском море украинские экипажи являются военнопленными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД сообщил на пресс-конференции в Киеве.

"Хочу подчеркнуть, что в соответствии с международным правом статус захваченных экипажей должен рассматриваться в соответствии с Женевской конвенции 1949 года. Поэтому наши моряки являются военнопленными", - подчеркнул Климкин.

"Мы также говорим с Международным комитетом Красного Креста для того, чтобы он включился немедленно в процесс мониторинга как их (украинских военных моряков) состояния, так и, конечно, их освобождения. Это один из наших ключевых приоритетов", - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью «севшего на мель» танкера блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Читайте такжеКлимкин опасается, что Россия продолжит агрессию против Украины на море и на суше

По информации командования ВМС Украины, о намерении осуществлять переход российскую сторону проинформировали заранее в соответствии с международными нормами, однако пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Впоследствии при проходе кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, примерно в 13-14 милях от побережья Крыма, в районе 40 км юго-восточнее Керчи, корабли, которые сопровождались судами и кораблями РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было применено вооружение на поражение. Шесть украинских военнослужащих получили ранения, остальные члены экипажей попали в плен.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что три захваченных украинских судна находятся в Керчи, 23 моряка находятся в плену, трое из них - в больнице.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить ввести военное положение в стране сроком на 60 суток для создания условий для отпора вооруженной агрессии. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о созыве внеочередного заседания парламента для утверждения этого решения на сегодня, 26 ноября, в 16:00.