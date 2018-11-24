Голодомором и репрессиями коммунисты пытались сломить волю украинского народа, но им это не удалось - глава МИД Канады
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд отметила, что коммунисты Голодомором и репрессиями пытались сломить волю украинского народа, но им это не удалось.
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Об этом говорится в заявлении Фриланд ко Дню памяти жертв Голодомора, обнародованном на сайте канадского правительства.
«Сегодня мы вместе с украинцами в Канаде и во всем мире вспоминаем об убийствах и страданиях, причиненных миллионам украинцев тоталитарным советским режимом во время Голодомора», - отметила министр.
Она напомнила, что «в 1932 и 1933 годах миллионы людей были убиты голодом или казнены, в то время как множество других были арестованы и депортированы. Это был намеренно совершенный геноцид, призванный сломить волю украинского народа. Что еще хуже - его отрицали исполнители в Москве».
Фриланд отметила, что эта попытка «уничтожить украинский дух провалилась».
«Сегодня и всегда мы вспоминаем эту ужасную страницу в истории человечества и чтим память жертв», - отметила она.
Глава МИД отметила, что «Канада всегда будет противостоять вместе с Украиной попыткам подавить ее право на самоопределение, в том числе со стороны России, и защищать народ Украины, ее суверенитет и территориальную целостность».