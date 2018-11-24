Голодомор - черная дыра нашей истории - экс-президент Ющенко

Наша трагедия - это предостережение для всех наций мира, подчеркнул Виктор Ющенко.

Голодомор - не просто боль и рана. Это - черная дыра нашей истории, которая могла бесповоротно поглотить не только Украину, но и любую малейшую надежду на жизнь.

Об этом в 85-ю годовщину Голодомора 1932-1933 годов на своей странице в Facebook написал экс-президент Украины Виктор Ющенко.

Он обратился с просьбой в этот день вспомнить всех.

"В моей ладони – колосок пшеницы. Если бы я мог протянуть этот колосок маленькому мальчику, который умер от голода 33-м году возле поля в селе Круты на Черниговщине. Маленькой девочке в селе Виленка на Житомирщине. Женщине в селе Красногорка на Одесщине. Мужчине в селе Тепливка на Полтавщине. До боли и до боли в сердце я хотел бы этот колосок подать и своему деду Ивану, который умер от великого голода вместе со своей большой семьей в 1932 году.

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Дорогой украинский народ! Мы - вместе. Сегодня Украина и мировое украинство начинают чествования 85-ю годовщину страшной катастрофы - Голодомора 1932-1933 годов. Поминаем каждую душу, каждую жертву и каждого мученика. До сих пор не знаем всего масштаба этой трагедии. Медленно - из памяти людей, из тех тайных архивов, из тех дьявольских "отдельных папок" - появляется ее смертельный лик", - написал Ющенко.

"Преступления большевизма и сталинизма тождественны преступлениям нацизма и гитлеризма. Их природа - одна: человеконенавистничество. Всем нынешним апологетам сталинизма я говорю прямо и твердо - ваши попытки обречены, оправдания нет и не будет, покайтесь за свой грех! Это ваша моральная ответственность перед страной и нацией. Наша трагедия - это предостережение для всех наций мира", - отметил экс-президент.

Ющенко убежден, что историческая справедливость, безусловно,наступит.

"Мое сегодняшнее слово - не реквием. Мое слово - это гимн украинскому народу, чья сила неистребима. Он победил смерть. Против угрозы тотального уничтожения - мы выстояли. Украинский народ победил, потому что победила его государственность, возникло государство. Мы выстояли благодаря миллионам честных людей, которые не только воевали за Украину, но и строили ее своим большим и ежедневным трудом. Мы выстояли, ибо воля, правда и жизнь творились всеми - Донецком и Львовом, Луганском и Ужгородом, Севастополем и Одессой, Харьковом и Тернополем, Полтавой и Луцком, Днепром и Ивано-Франковском, Симферополем и Черниговом, Киевом и всей Украиной. Мы победили в решающей битве со злом. Сегодня мы должны победить в решающем деле - вернуть Украине саму себя", - призвал Ющенко украинцев.

Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня чтят память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

В этом году исполняется 85-я годовщина Голодомора - преступления, организованного большевистским тоталитарным режимом.

Согласно данным Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины, потери населения из-за сверхсмертности во время Великого Голода составляли 3,9 млн человек.

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По региональному распределению потерь, из тогдашних 7 областей, входивших в состав Украины, наиболее пострадавших Киевская и Харьковская области. В каждой из них преждевременно умерли более 1 млн человек.

Кроме того, по данным исследователей, в пиковые месяцы Голодомора каждую минуту в Украине умирали 24 человек, каждый час - 1 тыс. 440, ежесуточно - 34 тыс. 560.

В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Однако самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР.

Во всех населенных пунктах Украины сегодня пройдут траурные мероприятия памяти жертв Голодомора. В частности, в столице такие мероприятия пройдут в Национальном музее "Мемориал жертв Голодомора" с участием президента Петра Порошенко и других должностных лиц.

В 16.00 вместе с общенациональной минутой молчания состоится уже традиционная общественная акция «Зажги свечу памяти». Каждый гражданин может зажечь свечу и установить ее на подоконнике (или на балконе), почтив таким образом память миллионов украинцев, убитых голодом в Украине.

1 сентября 2018 года в Киеве началась международная акция «Зажги свечу памяти», которая в течение 85 дней проходила в 85 уголках мира. Цель акции - объединить украинцев всего мира для памяти о Голодоморе-геноциде 1932-1933 годов.

На сегодняшний день 16 стран признали Голодомор геноцидом.