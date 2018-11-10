В МИД Канады прокомментировали псевдовыборы на оккупированном Донбассе

Там осудили действия России, которые попирают международные нормы и создают угрозу жизни в Восточной Украине.

Канада осуждает действия России, которые попирают международные нормы и создают угрозу жизни в восточной Украине.

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Об этом говорится в заявлении МИД Канады по поводу "выборов" оккупантов, которые должны состояться 11 ноября в ОРДЛО, передает Голос Америки.

"Канада глубоко обеспокоена незаконными выборами, запланированными в донецком и луганском регионах Украины 11 ноября. Суверенитет и территориальную целостность Украины необходимо уважать. Мы осуждаем действия России, которые попирают международные нормы и создают угрозу жизни в Восточной Украине. Канада обеспокоена ситуацией на Донбассе в результате агрессии России. С 2014 года Канада выделила 750 миллионов долларов международной помощи Украине, включая средства на развитие, усилия по стабилизации и установлению безопасности, и гуманитарную помощь. Канадцы будут в дальнейшем поддерживать народ Украины", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, посольство США в Украине назвало запланированные на 11 сентября выборы в ОРДЛО бутафорскими. "Выгоду от завтрашних бутафорских "выборов" будут иметь лишь приспешники России на востоке Украине, а не украинский народ. Жители Донбасса должны отвергнуть этот фарс и отказаться от участия в нем", - говорится в заявлении.