Экс-депутат Госдумы рассказал о "самом страшном сне Путина" на выборах президента Украины

На выборах президента Украины Путин будет демонстративно поддерживать явно непроходного кандидата, считает российский оппозиционный политик.

Президент РФ Владимир Путин во время президентских выборов в Украине будет поддерживать явно непроходного пророссийского кандидата. При этом в Кремле уже готовятся к победе в Украине сторонника западного курса.

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Какую линию будет проводить Москва на украинских выборах рассказал российский оппозиционный политик Илья Пономарев, передает «Обозреватель».

"У вас будет несколько условно пророссийских кандидатов, которые будут ставить курс страны под сомнение. Эти кандидаты вместе наберут максимум 10-12%. Остальные кандидаты будут поддерживать и НАТО, и Евросоюз. Избирательная кампания будет дополнительно увеличивать количество голосов за НАТО и ЕС", — считает Пономарев.

По его мнению, линия Москвы на выборах в Украине будет состоять из двух компонентов.

"С одной стороны, демонстративно поддерживать явно непроходного кандидата, это будет, скорее всего, Виктор Медведчук, возможно, это распространится на Юрия Бойко или Вадима Рабиновича. А по сути — стараться, чтобы все друг с другом перессорились, чтобы Украина не имела успеха", — подчеркнул российский оппозиционер.

"Страшный сон Владимира Путина — дееспособный кандидат в президенты Украины, который будет проводить реформы, поведет страну в Евросоюз и НАТО. Поэтому ему важно, чтобы была фрагментация", — добавил Пономарев.