На Западе не все "в восторге" от настойчивости Украины по интеграции с ЕС и НАТО - Порошенко

По словам главы государства, фиксация конституционных изменений свидетельствует о необратимости европейского и евроатлантического курса Украины.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на Западе не все «в восторге» от настойчивости Киева в намерении интеграции с Европейским Союзом и Североатлантическим альянсом, но это не остановит Украину в ее европейских и евроатлантических устремлениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время заседания Верховной Рады.

«Фиксируя в Конституции обязательность курса на вступление в НАТО и Евросоюз, мы посылаем мощный месседж о серьезности и необратимости своих намерений нашим партнерам по обе стороны Атлантики», - заявил президент.

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Порошенко отметил, что на минувшей неделе в Вашингтоне состоялось заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США, и в итоговом заявлении США еще раз подчеркнули, что Украина будет в НАТО.

«А летом эта перспектива документально была подтверждена в финальной резолюции Брюссельского саммита НАТО», - отметил президент, добавив, что это решение об открытых дверях Альянса относительно Украины было принято еще в 2008 году в Бухаресте.

«Да, на Западе не все в восторге от нашей настойчивости, и многие по старой привычке оглядываются на Москву, так же, как и некоторые в этом зале, но разве это может нас, украинцев, остановить?» - добавил глава государства.

Как известно, Верховная Рада направила в Конституционный суд для получения заключения президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора).