Почему миллиардные дотации Косюку – это коррупция

В четверг Верховная Рада собирается сидеть до упора, чтобы принять главный финансовый документ страны – государственный бюджет на 2019 год.

В очередной раз мы будет смотреть, какая нешуточная борьба, тем более – в преддверии президентских выборов – развернется за контроль за основными финансовыми потоками страны. Собственно, нам только и остается, что смотреть. Ну, еще и молится, чтобы не содрали оставшуюся шкуру.

Хотя – с кого сдерут, а кому жирок добавят. К примеру, власти собираются продлить на 2019 год полностью провалившуюся в этом году программу государственной помощи аграриям, заложив на нее те же 7 млрд. грн.

Почему провалившуюся? Потому что аграрии по различным программам дотации смогли получить всего 20% из 7 млрд. грн. Причем, из тех хозяйств, кто сумел воспользоваться программами, львиная доля приходится на «Мироновский хлебопродукт» Юрия Косюка. По состоянию на 1 ноября 2018 года «МХП» уже получило свыше 800 млн грн. Не исключено, что до конца года еще добавят. В прошлом году МХП только в первом полугодии получил 1,4 млрд. грн дотаций.

Вы можете представить – у МХП сумасшедшая прибыль! В 2017 году он получил свыше 230 миллионов долларов чистой прибыли. Если перевести в национальную валюту – 6,4 миллиарда! Далеко не каждая отечественная компания может похвастаться такими финансовыми результатами. Неудивительно, что Косюк скупает активы за рубежом. К примеру, недавно приобрел уже третью по счету фабрику в Европе – словенскую Perutnina Ptuj, пообещав инвестировать в нее свыше 200 млн евро.

По состоянию на 1 ноября 2018 года «МХП» уже получило свыше 800 млн грн. Не исключено, что до кона года еще добавят

Отличный бизнес получается. Берешь кредиты за рубежом под очень низкие проценты, раздуваешь стоимость строительства фермы на миллиарды, получаешь дотации с госбюджета – и ты в шоколаде.

С таким результатом можно не только шампанское в Куршавеле за 1,2 тысячи евро/бутылка пить, но и камеры наблюдения за несчастными сотрудниками устанавливать (кстати, до такого Джордж Оруэл в своем романе «1984» даже не додумался). А вдобавок еще страну биллбордами обставить.

Впрочем, оставим самого Косюка в покое. А больше обратим взор на чиновников – исполняющего министра аграрной политики Мартынюка и премьер-министра Владимира Гройсмана, которые (несмотря на скандалы и возражения народных депутатов) делают все возможное, чтобы именно Косюк больше всех получил миллиардных дотации из бюджета.

И правду смотрится цинично и подло. Ладно, если бы еще малому и среднему бизнесу перепадала копейка. А так – этим кукиш, а МХП – миллиарды.

А знаете, как это происходит? Очень просто. К примеру, берем такую программу, как компенсация кредитных ставок для фермеров. Казалось бы, очень нужная и востребованная программа. Ведь малому и среднему аграрному бизнесу (в отличии от крупного) недоступны дешевые кредиты за рубежом. Приходится кредитоваться в отечественных банков под очень высокие ставки. И было бы неплохо, если бы государство хотя бы оказывало помощь в погашение этих ставок.

Так вот, не поверите – на эту программу из 7 млрд. грн выделили «огромную» сумму – аж 66 млн грн. Но самое интересное, что и этими смешными копейками аграрии не могли воспользоваться. Почему? Да потому, что условия выделение помощи выписаны так, что проще с государством дела не иметь. Министерство аграрной политики указывает аграриям, в каких банках нужно брать кредиты. А если они всю жизнь обслуживались в других? А если у вас есть непогашенные кредиты в одном банке, зачем вам брать в том, в каком укажет чиновник? Ну, вы поняли.

А еще в этом году на «помощь фермерам» предусмотрели миллиард. И только единицы смогли, по данным аграрных ассоциаций, получить копейки по этой программе. Почти вся сумма осталось невостребованной. Почему? Слишком много требований и бумажек.

Или еще такой пример. Около 400 млн грн было заложено вроде бы на прекрасную программу – покупку племенных животных, сперматозоидов, эмбрионов и т.д. Но эту покупку (внимание!) нужно осуществлять не за рубежом, а только у отечественного производителя. Вопрос – разве передовая генетика и биология находится не за рубежом?

Зато на такую чудную программу, как компенсация строительства животноводческих комплексов, денег не пожалели – заложили свыше 4,2 млрд. грн. Причем все прекрасно знали – в стране почти никто этих самых животноводческих комплексов не строит. Окромя Косюка в Винницкой области

Есть еще одна, не менее прекрасная программа –дотации на покупку отечественной сельхозтехники. По этой программе аграриям на начало ноября выплачено всего 300 млн из почти миллиарда гривень. Все остальное, скорее всего, останется невостребованным.

Зато на такую чудную программу, как компенсация строительства животноводческих комплексов, денег не пожалели – заложили свыше 4,2 млрд. грн. Причем все прекрасно знали – в стране почти никто этих самых животноводческих комплексов не строит. Окромя Косюка в Винницкой области.

Причем, введение в эксплуатацию этого огромного комплекса было разбито на две части – в 2017 году и в 2018 году. Вот так «чисто случайно» Косюк лидировал по освоению госдотаций в прошлом году, и «совершенно случайно» получит больше всех денег из бюджета в этом году. Что-нибудь и на следующий год придумает.

Говорят, что чиновники не хотят ограничиваться исключительно талантливым животноводом Косюком. И готовы оказывать помощь и другим, кто постоит мясоперерабатывающие заводы, элеваторы и закупит составы зерновозов. Угадайте, кто у нас в стране сможет построить эти самые заводы и элеваторы, купить составы поездов?...

Скорее всего, власть так щедра к Косюку не случайно

Скорее всего, власть так щедра к Косюку не случайно. Во время избирательной кампании тому, вероятно, придется поделится полученными дотациями. Как говорят, долг платежом красен. И, возможно, это во всем мире называется просто одним словом – «коррупция».

Вопрос в другом – почему правоохранительная система страны на этот беспредел сквозь пальцы смотрит? Почему молчит НАБУ и САП?

Да и к Международному валютному фонду вопрос. Коль главный кредитор страны столь строг и щепетилен в дотациях населению, то почему молчит, когда государство безосновательно дотирует столь высокодоходный бизнес отдельного взятого бизнесмена?

Николай Бабич