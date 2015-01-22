В МВД рассказали подробности ранения Яроша на передовой

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра Антон Геращенко.

«Информация о ранении Дмитрия Яроша в районе подступов к Донецкому аэропорту – правда», - сообщил Геращенко.

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Он также добавил: «Дмитрий Ярош был вчера дважды прооперирован и его жизни уже ничего не угрожает, хотя ранения такого рода, в случае отсутствия должной медицинской помощи приводит к гибели от большой кровопотери».

Ранее сообщалось, что народный депутат Украины, лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош был ранен осколками «Града». Позже стало известно, что Яроша осмотрел врач. У него диагностировали открытый осколочный перелом нижней трети плеча. Рука была поражена серьезно, ранения головы было легкое.