В МВД рассказали подробности ранения Яроша на передовой
В министерстве подтвердили информацию о ранении Дмитрия Яроша в районе Донецкого аэропорта.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра Антон Геращенко.
«Информация о ранении Дмитрия Яроша в районе подступов к Донецкому аэропорту – правда», - сообщил Геращенко.
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Он также добавил: «Дмитрий Ярош был вчера дважды прооперирован и его жизни уже ничего не угрожает, хотя ранения такого рода, в случае отсутствия должной медицинской помощи приводит к гибели от большой кровопотери».
Ранее сообщалось, что народный депутат Украины, лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош был ранен осколками «Града». Позже стало известно, что Яроша осмотрел врач. У него диагностировали открытый осколочный перелом нижней трети плеча. Рука была поражена серьезно, ранения головы было легкое.