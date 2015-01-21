Яроша прооперировали после ранения

Об этом в Facebook сообщила блогер Елена Белозерская, которая ездит в зону АТО.

"Раненого сегодня на Песках Дмитрия Яроша уже прооперировали. Операция прошла хорошо, без осложнений, врачи говорят, должен достаточно быстро выздороветь", - написала она.

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Ранее пресс-секретарь партии "Правый сектор" Артем Скоропадский сообщал, что врачи собираются прооперировать Яроша. Операция должна была начаться в 18:15.

По словам Скоропадского, Ярош получил ранения руки и лица, он отметил, что угрозы жизни лидера "Правого сектора" нет.