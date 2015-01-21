Ярош попал под обстрел "Градов" и ранен
13:29, 21 января 2015Политика
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Народный депутат Украины, лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош ранен осколками «Града».
Ярош получил осколочное ранение / УНИАН
Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Роман Доник.
Читайте такжеЯрош призвал предоставить дополнительные полномочия СНБО«Дабы упредить новую волну фейков, некрологов и паники. Проводник, он же Яструб, он же народный депутат Дмитрий Ярош, легко ранен. Осколки «Града». Кости целы, слегка задеты мягкие ткани. В госпитализации нет необходимости. Замазали Дмитра зеленкой, воюет дальше», - написал он.
Позже стало известно, что Яроша осмотрел врач. У него - открытый осколочный перелом нижней трети плеча (до локтя). Рука поражена серьезно, ранения головы - легкое.
Как сообщает Hromadske.TV, сейчас Ярош находится в госпитале в Днепропетровске, его готовят к операции.
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