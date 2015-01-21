Глава ЕВА: Не думал, что нынешняя власть повторит ошибки Ющенко и Тимошенко

Об этом он заявил в интервью НВ.

"Когда я слушал Арсения Яценюка и Петра Порошенка со сцены Майдана, то ожидал, что если они придут к власти, действительно сразу введут нулевую толерантность к коррупции. Не думал, что они сами смогут повторить ошибки Виктора Ющенка и Юлии Тимошенко, совершенные после Оранжевой революции. Также не ожидал, что общество позволит им повторить эти ошибки", - заявил Фиала.

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По его словам, ситуация в стране примерно такая же, как была в 2005 году.

"Правда, нет организованной мафиозной коррупции, которую создал Виктор Янукович, но в общем коррупции очень много, и она везде, включая политические партии руководства страны. Это большое разочарование для меня, бизнеса и общества", - подчеркнул президент ЕВА.

"При Януковиче было принято говорить (в том числе и сегодняшним руководством), что рыба гниет с головы. Я бы сегодняшнему руководству страны дал еще три месяца перед тем, как начинать повторять то же самое", - заявил Фиала.