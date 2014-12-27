Соболев заявил, что 12 правительственных законопроектов являются коррупционными

В антикоррупционном комитете Рады признали 12 правительственных законопроектов такими, в которых содержится риск коррупции.

Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев на своей странице в Facebook.

"Также специальным обращением мы проинформировали правительство, что ни одного решения по бюджету мы больше не примем, пока не увидим подробное расписание каждого расхода. Голосовать без понимания на что пойдут деньги налогоплательщиков - это наиболее вредная форма кнопкодавства. Мы таким заниматься не будем", - отметил он.

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Соболев пишет, что на 9 января в комитет вызовут министра энергетики.

"Хотим спросить его и ответственных за сектор в Генпрокуратуре и СБУ о коллапсе, в котором мы уже оказались. Именно коррупция, а точнее, борьба за право ее возглавить при завозе угля оставила нас без топлива для электростанций. Сейчас идет похолодание и нужны быстрые ответы как завезти уголь, кого и во сколько отключать и где можно сэкономить", - говорится в сообщении.