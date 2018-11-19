Новым президентом ПА НАТО стала британка Мадлен Мун: ее уже пригласили в Украину

Она заменила на этом посту депутата Палаты представителей Италии и координатора межпарламентских связей с Украиной Паоло Алли.

Новым президентом Парламентской ассамблеи НАТО избрана член делегации Великобритании Маделин Мун.

Об этом сообщила председатель постоянной делегации в ПА НАТО, народный депутат Украины Ирина Фриз на своей странице в Facebook.

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«Новым президентом NATO Parliamentary Assembly/Assemblée parlementaire de l'OTAN избрана член делегации Великобритании Маделин Мун. Вчера от имени нашей делегации мы поздравили ее с избранием. Пригласили в Украину, в частности на второй Международный женский конгресс», - написала Фриз.

По словам депутата, Мун пообещала достойно продолжить деятельность, которую начали Паоло Алли и Раса Юкнявичене, по укреплению единства Ассамблеи, по развитию солидарности всех наций в защите демократии, поддержке обороны и нашей безопасности, которую иногда воспринимают поверхностно».

Мун заменила на посту президента ПА НАТО депутата Палаты представителей Италии и координатора межпарламентских связей с Украиной Паоло Алли. Он был избран президентом Парламентской ассамблеи НАТО в ноябре 2016 года.