В Литве призвали ЕС расширить санкции в связи с псевдовыборами на Донбассе

"Реакция ЕС необходима - личные санкции в ответ на незаконные "выборы" на Донбассе должны быть расширены, а помощь Украине усилена", - подчеркнул Линкявичюс.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал Европейский Союз расширить индивидуальные санкции в связи с псевдовыборами на оккупированном Донбассе, которые Россия провела 11 ноября.

Об этом литовский министр написал в Twitter после участия в сегодняшнем заседании Совета Европейского Союза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС, которое состоялось в Брюсселе.

"Поскольку Россия продолжает агрессию против Украины, в том числе де-факто блокаду украинских портов и милитаризацию в Азовском море, реакция ЕС необходима - личные санкции в ответ на незаконные "выборы" на Донбассе должны быть расширены, а помощь Украине усилена", - подчеркнул Линкявичюс.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в Совете ЕС готовы ввести дополнительные санкции за проведение "выборов" в ОРДЛО.