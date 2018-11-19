Совет ЕС готов ввести дополнительные санкции из-за псевдовыборов на Донбассе - Порошенко
В Совете ЕС готовы ввести дополнительные санкции за проведение "выборов" в ОРДЛО.
Об этом на своей странице в Twitter написал президент Украины Петр Порошенко.
"Высоко ценю твердую позицию Совета ЕС относительно осуждения незаконных выборов на временно оккупированных Россией территориях Донбасса и готовности ввести дополнительные санкции за циничное нарушение Минских договоренностей и суверенитета Украины", - написал он.
Как сообщал УНИАН, на оккупированных территориях Донбасса 11 ноября проходило «голосование» на так называемых «выборах» «глав народных республик» и «депутатов народных советов».
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Международная общественность выступила с осуждением псевдовыборах. В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что проведение «выборов» на территории ОРЛДО является нарушением Минских договоренностей.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что фейковые «выборы» на Донбассе никем не будут признаны, а Россия понесет ответственность за их проведение.