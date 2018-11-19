"Напоминает стиль Кремля": в МИД назвали ложью заявление Будапешта по поводу встречи с венгерским послом

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что венгерская сторона прибегла к манипуляциям и искажениям.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали откровенной ложью заявление внешнеполитического ведомства Венгрии об обстоятельствах приглашения венгерского посла Иштвана Ийдярто.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в социальной сети Facebook.

"Посла Венгрии таки пригласили в МИД! В последнее время действия и заявления венгерской стороны все больше напоминают стиль Кремля. То венгерский премьер синхронно с Москвой декларирует отказ от контактов с украинской властью, то венгерская дипломатия переходит на рельсы манипуляций и искажений", - заявил Боднар.

"Несмотря на турбулентности в двусторонних отношениях, я пытался сдержанно комментировать существующие проблемы. Но чашу моего дипломатического терпения переполнила откровенная ложь МИД Венгрии о вызове их посла", - подчеркнул он.

В этой связи заместитель министра по существу прояснил ситуацию с вызовом посла Венгрии Ийдярто в МИД Украины.

"Посол Венгрии был приглашен в МИД Украины директором профильного департамента для демарша по поводу деструктивных заявлений венгерского премьера Виктора Орбана. То, что посол перед тем сам просился на встречу, не влияет ни на содержание, ни на форму демарша", - отметил Боднар.

По его словам, послу Венгрии был выражен решительный протест в связи с заявлениями премьер-министра этой страны Виктора Орбана и "подчеркнута недопустимость вмешательства во внутренние дела Украины, в частности в продолжающийся избирательный процесс".

Боднар утверждает, что Ийдярто "с пониманием воспринял наше беспокойство".

"Никакого упоминания о "притеснениях венгров на Закарпатье" не было! Наоборот, было предложено сконцентрировать взаимодействие двух стран на практических взаимовыгодных направлениях", - добавил замминистра.

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"Очень жаль, что свою работу в Украине новый венгерский посол (а также его коллеги в Будапеште) начинает методами кремлевской пропаганды", - отметил Боднар.

"Мы, со своей стороны, пожалуй, начнем в МИД активно изучать венгерский язык, чтобы в комментариях сразу на венгерском указывать не дипломатическое слово "пригласили", а жесткое - "вызвали". Если им нравится жесткий, а не конструктивный стиль диалога - мы им это быстро обеспечим!", - подытожил украинский дипломат.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что посол Венгрии в Украине Ийдярто не вызывали в украинское Министерство иностранных дел - беседу, которая состоялась 16 ноября, инициировала венгерская сторона.

15 ноября премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что с действующей украинской властью невозможно достичь договоренности. Он выразил надежду, что после президентских выборов в 2019 году с властью Украины будет легче договариваться.

Министерство иностранных дел Украины выразило Венгрии решительный протест в связи с высказываниями Орбана о невозможности договориться с действующей украинской властью.

«16 ноября в МИД Украины был приглашен новоназначенный посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которому был высказан решительный протест в связи с последними заявлениями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и вице-премьер-министра по вопросам национальной политики Жолта Шемьена в отношении Украины», - отмечали в МИД Украины.