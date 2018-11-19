"Это наша инициатива": Венгрия опровергла вызов на "ковер" своего посла в МИД

Пресс-секретарь Тамаш Менцер уверяет, что встреча в МИД Украины 16 ноября состоялась по инициативе Венгрии.

Посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто не вызывали в украинский МИД – состоявшуюся 16 ноября беседу инициировала венгерская сторона.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер, сообщает пресс-служба правительства Венгрии.

«Встреча состоялась по инициативе Венгрии. Украинская сторона спрашивала о заявлениях, высказанных на недавней встрече Совета венгерской диаспоры, в ответ на которые посол Венгрии сказал, что недавно украинская сторона также неоднократно принимала меры, которые приводят к ухудшению положения закарпатских венгров и дальнейшему ограничению их прав», - отметил Менцер.

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Как сообщал УНИАН, 15 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что с действующей украинской властью невозможно достичь договоренности. Орбан выразил надежду, что после президентских выборов в 2019 году с властью Украины будет легче договариваться.

Министерство иностранных дел Украины выразило Венгрии решительный протест в связи с высказываниями Орбана о невозможности договориться с действующей украинской властью.

«16 ноября в МИД Украины был приглашен новоназначенный посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которому был выражен решительный протест в связи с последними заявлениями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и вице-премьер-министра по вопросам национальной политики Жолта Шемьена в отношении Украины», - подчеркивали в МИД Украины.