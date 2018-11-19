Платформа стала базисом для анализа и понимания этой гибридной тактики, отработки механизмов противодействия агрессивным действиям России и привлеченным ею наемников.

В НАТО поблагодарили Украину за создание совместной гибридной платформы по противодействию России.

Об этом председатель постоянной делегации в ПА НАТО, народный депутат Украины Ирина Фриз сообщила на своей странице в Facebook.

"Задала вопрос заместителю Генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер о координации усилий НАТО с Украиной относительно борьбы с наемничеством в контексте участия иностранных боевиков в ИГ и в боевых действиях на Донбассе. Напомнила об участии сотен иностранных наемников-боевиков, которые на стороне российско-террористических войск на Востоке Украины совершали военные преступления", - написала она.

Фриз выразила мнение, что люди с боевым опытом, который был получен на Донбассе во время участия в российско-террористических формированиях, представляют опасность европейским демократиям, ведь могут быть использованы в интересах враждебных антизападных сил, в том числе и России.

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"Отвечая на этот вопрос Роуз Геттемюллер выразила слова благодарности Украине за создание совместной с НАТО гибридной платформы по противодействию. Она стала базисом для анализа и понимания этой гибридной тактики, проработки механизмов по противодействию такого типа агрессивным действиям как России, так и привлеченным ею наемников", - добавила Фриз.

«Да, Альянс теперь имеет возможность через совместную с Украиной гибридную платформу следить за ЧВК Вагнер и другими наемниками», - подчеркнула Геттемюллер. “Мы ценим вклад Украины в это направление гибридного агрессивного проявления против демократии», - заявила заместитель Генерального Секретаря НАТО.

Ранее сообщалось, что Украина передала партнерам Парламентской ассамблеи НАТО доклад о деятельности российских частных военных компаний (ЧВК).